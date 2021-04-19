При цьому чинному губернатору, республіканцеві Грегу Ебботту дісталися 33%.

Актор Метью Макконахі має солідні шанси на перемогу у виборах губернатора штату Техас.

Про це свідчать дані нового опитування The Dallas Morning News і Техаського університету в Тайлері, пише TMZ.

Читайте такожМеттью Макконахі описав у мемуарах, як батько ламав пальці матері під час сварокОрганізатори опитали приблизно 1 126 випадкових жителів Техасу, зареєстрованих як виборці, більшість з яких дотримуються республіканської позиції.

В результаті зірка "Справжнього детектива" і "Далласького клубу покупців" отримав 45% голосів підтримки. При цьому чинному губернатору штату, республіканцеві Грегу Ебботту дісталися 33%. Ще 22% опитаних зробили свій вибір на користь інших можливих кандидатів.

Поки невідомо, від якої партії став би балотуватися сам Макконахі, проте видання зазначає, що його погляди, можливо, досить центристські.

Макконахі хоче стати губернатором?

У березні американський актор Меттью Макконахі розповів, що думав над висуванням на посаду губернатора штату Техас.

Він також говорив, що бачить у штаті чимало проблем, які потребують розв'язання.

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Переклад: Катерина Комолова