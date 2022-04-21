За його словами, він щасливий за можливість воювати за Росію.

Російський актор Іван Охлобистін, який раніше підтримав путінський режим і війну в Україні, зібрався воювати за Росію.

Про це розповів письменник Олександр Ніконов у своєму Facebook.

За словами Ніконова, Охлобистін подзвонив йому в стані алкогольного сп'яніння і заявив, що буде воювати проти України. Скандальний актор вірить в те, що Росія переможе в цій війні.

Попри те, що письменник відповів йому, що Росія вже програла цю війну і всі адекватні люди поїхали з країни-агресора, Охлобистін продовжив риторику.

"Навіть якщо трапиться неможливе, і ми програємо, це означає, що разом з нами програє весь світ. Нічого не буде! Буде великий нуль. І ми всі готові до цього Апокаліпсису! Весь народ згоден. І ти не уявляєш, до якої міри! В єдиному пориві! Всі, з ким я говорив, всі за перемогу! Поети, художники... Ми вб'ємо всіх! Нам не потрібен такий світ, в якому немає нашої перемоги... Ми чекали на це тридцять років. Тридцять років нас принижували. І тепер таке щастя... нарешті, Господи, я поїду туди", - сказав Охолбистін.

Крім того, Охлобистін зазначив, що з ним на фронт їде його 50-річна дружина. Але перед тим, як відправитися на війну, він зробить стоматологічну операцію. За його словами, його на війні якщо і не вб'ють, то можуть покалічити, тому йому потрібні здорові зуби, щоб хоч жувати самостійно.

"Я ось виїжджаю на бойові дії і всіх обдзвонюю. Тому що, мені здається, я не повернуся. Тому ти мене прости там за все, якщо що було... Може, я інвалідом буду... через Ростов їдемо, два конвої - з гуманітаркою там, то, се... Відвезу, а потім воювати! Ти ж росіянин! Я навіть не знаю, як тобі пояснити... це кльово! У нас зараз у всіх такий підйом! Таке щастя! З Божою допомогою. Війна з язичниками цими... Ми підірвемо цей світ! Ми всіх вб'ємо!" – додав актор.

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