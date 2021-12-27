Джамала зізналася, що старший син ревнує її до молодшого.

Українська співачка Джамала в програмі "Світське життя" розповіла, що між її двома синами не все так гладко. Старший син ревнує її до молодшого, і часом може проявляти агресію.

"Він хоче його якось обійняти, ну так, не по-хорошому. Є якийсь такий момент, коли ти контролюєш саме як він тримає його, як він бере за руку, як він торкається", - розповіла Джамала.

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"Мені не хочеться, щоб хтось сторонній втручався в наш мікроклімат. Мені здається, ми впораємося", - додала Джа.

Нагадаємо, раніше Джамала з чоловіком полетіли у романтичну подорож до Італії.

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