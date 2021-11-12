Подружжя вже встигли прогулятися по мальовничому старому італійському місту і насолодитися смачною неаполітанської кухнею.

Після вильоту з "Танців з зірками" Джамала вирішила відпочити і відправилась у відпустку. Уперше за довгий час вона полетіла за кордон не з синами, а з чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим.

Для романтичної поїздки пара обрала Італію. За словами співачки, вони з чоловіком "тицьнули пальцем, куди можна швидко полетіти прямим рейсом" й натрапили на Неаполь – місто-мільйонник в Італії.

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"Нарешті вдвох. Не питайте чому саме Неаполь. Купили перший прямий переліт, який побачили", – поділилась Джамала в Instagram.

В Італію зіркове подружжя прилетіло ввечері, тому встигло побачити не так багато. Вони скуштували страви місцевої кухні, замовивши піцу на вечерю, і прогулялись старим центром.

Для виходу Джамала обрала стильний чорно-білий look – шани палаццо, короткий топ і подовжений жакет з принтом "гусяча лапка". Вона завершила образ масивними сережками, кільцями і трендовою підвіскою на шиї, а волосся залишила розпущеним.

Джамала також попросила підписників підказати їй цікаві місця і хороші ресторани в Неаполі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кліпи Джамали зникли з її YouTube-каналу. Поки не зрозуміло - вони приховані або зовсім видалені. Наразі Джамала намагається відновити доступ до свого YouTube-каналу.

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Автор: Вікторія Гордієнко