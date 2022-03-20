Коля Серга написав пісню і присвятив її Путіну і його армії.

Український співак Коля Серга, який зараз захищає Одесу від російських окупантів, написав пісню і присвятив її президенту РФ Володимиру Путіну і його армії.

Так, Серга вийшов на вулицю Одеси разом зі своїм товаришем по службі і виконав нову пісню, граючи на гітарі.

У пісні є такі слова: "На кораблях Володя Путін в Одесу вислав свій десант. А ми його на дно опустимо і тут займеться їм рапан. Бичкам солдатів останки світять, молюск обліпить БТР. І наш сезон найближчий літній на все морське буде щедрий".

Також у пісні йдеться про те, що в Одесі ніхто серйозно не вірить у Путіна, а для жителів він - "звичайний поц".

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