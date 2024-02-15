До Дня всіх закоханих співачка Alena Omargalieva в інтерв'ю УНІАН розповіла історію власного сімейного щастя та кохання, яке почалось із творчого дуету з Тамерланом.

Найміцніша пара українського шоубізу, творче подружжя співачки Alena Omargalieva та Тамерлана разом вже більше 13 років. До 24 лютого вони пліч-о-пліч були й на сцені, й вдома. З початком повномасштабного вторгнення артистка почала сольну кар’єру, а її чоловік захищав Київську область у лавах ТрО, а зараз займається волонтерськими проектами та працює на перемогу України.

Альоно, розкажіть, як ви познайомилися з Тамерланом?

Ми познайомилися в одній із соцмереж і починалось все як звичайні робочі стосунки. Тамерлан запропонував мені разом записати кілька демок, щоб подивитись, чи вийде з нас дует.

Поспілкувавшись, ми разом почали працювати. Це знайомство стало народженням проєкту TamerlanAlena. Наша перша пісня "Хочу с тобой" стала справжнім хітом і гімном закоханих, хоч вона й зовсім не стосувалась нас тодішніх. Вже після півторарічної роботи разом, Тамерлан почав залицятись до мене: проявляв більше уваги, проводжав додому.

На нашому першому побаченні, яке відбулось символічно у День всіх закоханих, Тамерлан подарував мені підвіску із чорним камінчиком. Так 14 лютого стало нашим особистим святом, адже саме з цього часу ми - пара.

Через декілька років після початку стосунків чоловік освідчився вам. Я знаю, що ви не просто так обрали дату свого весілля.

Так, вже за кілька років від Тамерлана прозвучала пропозиція стати його дружиною. До весілля ми готувались дуже швидко - за 10 днів.

Насправді, дату святкування нам підказала нумеролог. Це звучить дуже смішно зараз, але тоді я була впевнена у її словах на 100%. Вона пообіцяла, що якщо ми оберемо дату у певному календарному проміжку, наше життя піде у правильному напрямі. В цілому все здійснилось - ми майже 11 років у шлюбі й кохаємо одне одного безмежно.

Весілля ви відсвяткували 26 червня 2013 року. Це, мабуть, найбільш хвилюючий день для закоханих. Чи були якісь непередбачувані ситуації?

Ой, на святі було дуже багато гостей: друзі, рідні, колеги по творчому цеху. А тому без пригод і сюрпризів не обійшлось.

По-перше, в мене зникла сукня, у якій я була на розписі. Ми робили святкування і розпис в один день, тому я мала кілька суконь. І ось перша просто зникла (сміється). По-друге, зникла не лише сукня. Традиційний обряд викрадення нареченої у нас був зовсім нетрадиційним. Моєму "викрадачу" довелось швидко мене повертати, бо і Тамерлан, і наші друзі-спортсмени дуже злякались за мене і навіть не припустили, що це просто "розіграш" для нареченого. По-третє, мій чоловік підготував справжній сюрприз і подарував мені машину. Я була дуже здивована, адже зовсім не очікувала цього подарунку.

Проте про головний сюрприз вже знали всі близькі - ми з Тамерланом вже декілька місяців чекали на первістка. У 2014 році у нас народився син Тімур.

Однак у ваше щасливе сімейне життя прийшло випробування - 24 лютого 2022 року. Ваш чоловік вступив до ТрО, а ви з сином поїхали до Польщі.

Так, для того, щоб вберегти сина від вибухів, ракет, страху і тривог я відправилась разом із ним до Польщі, у той час, як Тамерлан залишився на Київщині, записався до лав ТрО та став на захист рідного дому.

Після деокупації Київщини я повернулась разом із сином до України, аби Тімур був із татом, а я - поряд із коханим чоловіком. Одразу після повернення, я розпочала свою сольну кар’єру, адже Тамерлан відклав творчість на другий план та повністю поринув у військову справу та волонтерство.

Звідки брали сили та натхнення на творчість?

Поки чоловік захищав наш дім, я продовжувала творити навіть у Польщі, бо мене переповнювали різні почуття, які я могла виразити лише написаними піснями. Повернувшись додому, я записала те, що вже довго виношувала - першу сольну пісню "На краю", яка стала підтримкою для усіх жінок, які чекали й чекають рідних із фронту.

Тамерлан зараз допомагає мені у власному проекті. Хоч я й не уявляла, що колись він замінить мікрофон на автомат. Проте я дуже ним пишаюсь. Навіть у часи творчої паузи Тамерлана, я з ним раджусь щодо будь-яких питань, а він мені підказує, як краще. Один з таких прикладів - мій дует разом із молодим артистом Chekson. Ми разом заспівали його ліричний хіт "Скільки ще". А все почалось з відео, яке на початку повномасштабного вторгнення змонтував Тамерлан. Там був наш сімейний архів та ця пісня. Вона настільки запала мені в саме серце, що не заспівати її я просто не могла.

Ви з чоловіком вже понад 13 років разом. Розкрийте секрети щасливого шлюбу.

Запорука щасливого шлюбу у тому, що кожен зайнятий своєю улюбленою справою. Ми дуже довго з Тамерланом разом, ми постійно були вдвох на сцені, працювали на студії, повертались додому. Нам банально не було що розповісти один одному ввечері, бо ми завжди поряд. Це дуже вплинуло на стосунки й почуття. Мені хотілось більше власного простору. І зараз, коли він займається тим, чим горить його душа, а я роблю те, що мені близьке - ми стали ще міцнішими, ми більше розуміємо потреби один одного, ми ділимось новинами. Ми ніби розпочали нове життя. Ми поважаємо одне одного, поважаємо почуття, захоплення, власні кордони. Але якщо казати про секрет щасливих стосунків, то його насправді немає. Просто кохання або є, або його немає. Ось і все. Ось на чому тримається шлюб.