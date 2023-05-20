Українська співачка стала автором саундтреків до серіалу.

Українська співачка Міка Ньютон свого часу стала автором саундтреків до серіалу "Кадети" - це серіал російського виробництва, який виходив за підтримки міністерства оборони Росії. Йдеться про композиції "В плену", "Белые лошади", "Лунопарк", "Факт", "Таешь" та "Аномалия".

Зараз у своєму Instagram-блозі Міка зізналася, що на момент співпраці з "Кадетами" вона була неповнолітньою, і в усьому довіряла своєму тодішньому продюсеру Юрію Фальосі.

"Я підписала контракт в 16 років. Мені не давали приймати рішення. На жаль, я собі не належала. А коли ти молодий, ти думаєш, що дорослі знають краще. Я вірю, що Україна стане найпотужнішою у світі. І зроблю все для того, щоб представляти її найкращим чином зі свого боку", - зізналася виконавиця.

Вона також зазначила, що в 2006-2007 роках, коли знімали "Кадети", в Україні часто можна було зустріти російську мову, російську культуру та їхні наративи.

"Я шкодую, що були такі часи, коли нам вселяли, що бути в Росії - це круто, і мова їхня - це круто. У навчальних закладах викладали російською, національні новини російською. І це шок, коли я зараз про це думаю", - резюмувала зірка.

Також УНІАН писав, що Міка Ньютон "підлила масла у вогонь" у скандалі з піснею Loreen.

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