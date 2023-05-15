Міка Ньютон змінила назву пісні "В плену" / instagram.com/mikanewton

Українська співачка Міка Ньютон раптово випустила мінусовку свого хіта "В плену", який вийшов ще 16 років тому, і назвала її Same Тatoo.

Також на платформі YouTube вона додала до назви кліпу на цю пісню приставку Tatoo - назву синглу представниці Швеції на Євробаченні.

Міка Ньютон змінила назву пісні "у полоні" / скріншот YouTube

Варто відзначити, що раніше Ньютон говорила, що не хоче коментувати "плагіат" Loreen. Проте зараз зробила неоднозначні натяки. Сама Loreen поки мовчить, незважаючи на те, що в мережі вимагають дискваліфікувати її.

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Міка Ньютон випустила мінусовку" в полоні " / скріншот

Скандал з піснею Loreen - що відомо

Після виступу співачки зі Швеції на Євробаченні-2023 користувачі мережі помітили, що її пісня - плагіат синглу української співачки Мікі Ньютон. У зв'язку з цим шанувальники знаменитості закликали її подати в суд на Loreen.

Крім того, в мережі помітили, що пісня Tattoo схожа не тільки на трек "В плену", але і на The Winner Takes It All групи АВВА.

Але навіть незважаючи на це Loreen перемогла цього року на Євробаченні. Вона стала першою в історії конкурсу жінкою, яка двічі забирала кубок переможця.

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