Співачка неоднозначно натякнула на своє ставлення до плагіату.

Українська співачка Міка Ньютон раптово випустила мінусовку свого хіта "В плену", який вийшов ще 16 років тому, і назвала її Same Тatoo.

Також на платформі YouTube вона додала до назви кліпу на цю пісню приставку Tatoo - назву синглу представниці Швеції на Євробаченні.

Варто відзначити, що раніше Ньютон говорила, що не хоче коментувати "плагіат" Loreen. Проте зараз зробила неоднозначні натяки. Сама Loreen поки мовчить, незважаючи на те, що в мережі вимагають дискваліфікувати її.

Скандал з піснею Loreen - що відомо

Після виступу співачки зі Швеції на Євробаченні-2023 користувачі мережі помітили, що її пісня - плагіат синглу української співачки Мікі Ньютон. У зв'язку з цим шанувальники знаменитості закликали її подати в суд на Loreen.

Крім того, в мережі помітили, що пісня Tattoo схожа не тільки на трек "В плену", але і на The Winner Takes It All групи АВВА.

Але навіть незважаючи на це Loreen перемогла цього року на Євробаченні. Вона стала першою в історії конкурсу жінкою, яка двічі забирала кубок переможця.

