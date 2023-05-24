Раніше артистці вдалося побороти рак яєчника. Тепер вона змушена регулярно обстежуватися.

Відома співачка Міка Ньютон, яка понад 15 років тому стала автором саундтреків до російського серіалу "Кадети", поділилася фото з онкологічного центру. Артистка зізналася, що відвідує його регулярно, щоб контролювати стан свого організму.

Міка уточнила, що це стало частиною її життя після того, як у неї діагностували рак яєчника. Перемогти недугу вдалося, проте зараз критично важливо підтримувати стан і регулярно здавати аналізи.

"Кожного разу, коли мені потрібно їхати до онкологічного центру, я не можу повірити, що це частина мого життя. Сьогодні думала про те, що мені залишилося ще 1,5 роки їздити сюди на чек-апи (перевірки, - ред), щоб стати випускницею цієї школи життя. Кожен раз, коли я тут, все дуже емоційно, багато думок в голові", - розповіла Ньютон своїм підписникам.

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Вона зізналася, що після пережитого їй боляче бачити людей в інвалідних візках, які тільки починають свій шлях лікування.

"Ми щасливі жити це життя, і не має значення наскільки воно важке", - резюмувала Міка Ньютон.

Хвороба Мікі Ньютон

У 2020 році артистка розповіла, що у неї діагностували рак яєчників. Вона лікувалася спочатку за кордоном, але тільки українські лікарі змогли їй допомогти.

Зірка зізналася, що на лікування раку вона витратила чимало грошей, але за кордоном всі медичні процедури покривала страховка.

Нагадаємо, Міка Ньютон зізналася, що шкодує про роботу з серіалом "Кадети".

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