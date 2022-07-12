Актор не зміг стримати емоцій, розповідаючи про всі жахи.

Голлівудський актор Міккі Рурк в ефірі британського каналу TalkTV розповів про всі жахи війни в Україні і про те, що російські окупанти влаштували справжній терор в нашій країні.

Він настільки почав переживати, що не зміг стримати сліз. Він закликав президента Росії Володимира Путіна негайно зупинити війну в Україні і геноцид українського народу.

"Я б хотів, щоб якийсь дзвіночок задзвонив в його голові або серці, і він прокинувся б і просто припинив все це лайно... Я не розумію, чого він хоче... Всього цього лайна не повинно бути", - сказав актор.

Рурк додав, що Путін і його посіпаки роблять в Україні страшні речі. Але найбільше актора зворушило фото чоловіка, який тримав на руках кошеня після того, як російська ракета вбила його рідних.

Також він згадав і про чоловіка, який стояв біля братської могили і шукав свого брата.

"Я бачив фото чоловіка, який дивився на братську могилу... І поставив себе на його місце... Він шукав свого брата", - розповів Рурк.

Нагадаємо, раніше Міккі Рурк заповідав все своє майно помічнику з України.

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