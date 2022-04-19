За словами Рурка, вони дружать вже вісім років.

Американський актор Міккі Рурк, який раніше підтримав Україну в розв'язаній РФ війні, заповідав все своє майно своєму помічнику з України.

В інтерв'ю Ксенії Собчак Рурк зазначив, що його помічник Дмитро Корнійчук є для нього дуже близькою людиною. Вони разом працюють вже вісім років, і без Діми він не уявляє свого життя. Тому актор і вирішив все заповідати Дмитру, батьки якого до того ж залишилися в Україні.

"Я все Дімі залишив, взагалі все! Ми з ним говорили про те, що мене покладуть в труну з песиками. Коли помре Діма, тримати песиків буде він. Не боюся смерті, побоююся самого процесу. Вірю в те, що зможу побачити свого брата (на тому світі, - УНІАН), обійняти його", - сказав Міккі.

Зазначимо, до переїзду в США Корнійчук працював на телебаченні, зокрема над проектами "Фабрика зірок" і "Танці з зірками".

Нагадаємо, раніше Міккі Рурк жорстко "пройшовся" по США і НАТО через війну в Україні.

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