Подружжя виступає проти щоденного купання і не бачить в цьому нічого поганого.

Міла Куніс і Ештон Катчер дуже специфічно підходять до купання своїх дітей. Подружжя заявило, що не будуть мити своїх спадкоємців, якщо на них не видно бруду.

Досить суперечливим ставленням до гігієни Куніс і Катчер поділилися в інтерв'ю для подкасту Armchair Expert, передає видання People.

Так, подружжя, у яких вже двоє дітей, не вважають за потрібне купатися кожен день. Куніс і Катчер не тільки не миються самі, але і не купають своїх дітей. Артисти не хочуть користуватися милом і зайвий раз змивати зі шкіри "натуральне масло".

Ведучий подкасту був шокований заявою Куніс і Катчера. Він запитав, хто ж привчив актрису не митися. У відповідь на це зірка "Поганих матусь" заявила, що в дитинстві у неї не було гарячої води, тому вона нечасто приймала душ.

Читайте такожМадонна в міні-шортиках розсунула ніжки і повалялася на фламінгоЗа словами Міли Куніс, вона не була тією матір'ю, яка мила своїх новонароджених дітей кожен день. Тепер же, коли її доньці 6 років, а синові 4 роки, вона купає їх тільки тоді, коли на них видно бруд.

Катчер додав: "ось у чому справа: якщо ви бачите на них бруд, очистіть їх. В іншому випадку в цьому немає ніякого сенсу".

Що стосується власних звичок у прийнятті душу, Куніс і Катчер обидва сказали, що вони утримуються від використання мила на всьому своєму тілі кожен день.

"Я кожен день мию пахви та промежину, і більше нічого", - сказав Катчер про використання мила.

Незважаючи на таке ставлення до купання, вмиваються артисти частіше. Куніс розповіла, що вона миє своє обличчя двічі на день, а Катчер любить поливати обличчя водою після тренування, щоб вивести всі солі.

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Автор: Іван Бойко