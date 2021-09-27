Користувачі мережі думають, що пара знову розлучилася.

Американський актор Бен Аффлек відписався в соціальній мережі від своєї коханої, співачки Дженніфер Лопес з невідомих причин.

Не встигли вони порадувати шанувальників своїм возз'єднанням і романтичною фотосесією, як спровокували чутки про своє розставання. Так, в підписках у Аффлека всього 94 людини, серед яких не виявилося Лопес.

Варто відзначити, що Лопес і Аффлек зовсім недавно заявили про своє возз'єднання. Спочатку вони підігрівали чутки фото зі спільної відпустки, а потім вперше з'явилися разом на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю, який проходив у вересні цього року.

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Вперше Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х. Зустрічатися пара почала в липні 2002 року, а в листопаді оголосили про заручини. Ось тільки довгоочікуваного весілля фанати так і не дочекалися, адже у вересні 2003 року пара розлучилася, хоча до заповітного дня залишалося всього за кілька днів.

Перші чутки про те, що Джей Ло з Бен Аффлек знову разом з'явилися навесні поточного року, коли їх помітили на спільних прогулянках. Пізніше з'явилися фото з їх спільного відпочинку, а на день народження Джей Ло пара підтвердила свої стосунки.

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Автор: Діана Могилєвич