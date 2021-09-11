Пара прийшла на прем'єру фільму "Остання дуель".

Американський актор Бен Аффлек вийшов на червону доріжку Венеціанського фестивалю разом зі знаменитою співачкою Дженніфер Лопес. Останній раз пару бачили разом на подібному заході ще в далекому 2003 році.

Помітив пару на фестивалі фотограф агентства Reuters.

Бен Аффлек та Джей Ло з'явилися разом на прем'єрі фільму "Остання дуель".

Пара, як завжди, виглядала елегантно та стримано. Аффлек вибрав для вечора класичний чорний смокінг з метеликом. У свою чергу Джей Ло постала в елегантній білій сукні в підлогу від Georges Hobeika з глибоким V-подібним вирізом, який прикрасили ланцюжком кристалів Swarovski та діамантами Cariter.

Пара постійно трималася за руки, посміхалися один одному, а Аффлек не соромився цілувати кохану.

Що відомо про роман Бена Аффлека і Дженніфер Лопес

Вперше Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х.зустрічатися пара почала в липні 2002 року, а в листопаді оголосили про заручини. Ось тільки довгоочікуваного весілля фанати так і не дочекалися, адже у вересні 2003 року пара розлучилася, хоча до заповітного дня залишалося всього за кілька днів.

Перші чутки про те, що Джей Ло з Бен Аффлек знову разом з'явилися навесні поточного року, коли їх помітили на спільних прогулянках. Пізніше з'явилися фото з їх спільного відпочинку, а на день народження Джей Ло пара підтвердила свої стосунки.

Автор: Анастасія Горбачова