Мілла зняла на відео перші кроки своєї десятимісячної дочки.

Відома американська модель і актриса Мілла Йовович успішно поєднує свою кар'єру з материнськими обов'язками. У зірки є троє дочок від режисера Пола Андерсона, молодшій з яких трохи менше року.

У своєму Інстаграмі актриса показала зворушливе відео з десятимісячною донькою Оушан. На відео крихітка робить перші у своєму житті кроки, а мама приманює дочку яскравою іграшкою. У підписі до посту Мілла написала: "І це офіційно: маленька Оші тепер тоддлер", - так в англійській мові називають дітей, які навчилися ходити.

Мілла одягнена в простий домашній наряд - блузу і джинси. Маленька Оші носить милі персикові штани і блузу з рюшами. На ролику видно і чоловіка актриси Пола Андерсона.

Підписники Мілли розчулилися відеороликом і подякували актрисі за зворушливі сімейні кадри. "Це наймиліше, що я побачила за сьогодні", "Спасибі, що ділишся такими зворушливими кадрами", "Перші кроки, такі сміливі і сильні", "Це так прекрасно", "Боже, я плачу", - пишуть в коментарях користувачі.

Читайте також про зірок:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова