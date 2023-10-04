Олександра Шульгіна чекає на другу дитину, вже скоро вона має народити.

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна, яка мешкає у США та готується до других пологів, розкрила вартість медичних послуг. Як виявилося, жінка обрала приватного лікаря. За це вона була готова заплатити понад мільйон гривень.

"Я не знаю, чи люди готові чути ці цифри... Давай так, є різні методи. Є такий метод, наприклад, якщо в тебе немає лікаря... У тебе починаються пологи, ти приїжджаєш до клініки і вони мають тебе взяти. І ти за це не платиш, є така система. Є система, коли ти ходиш до лікаря, потім, коли почалися пологи, лікар якщо може - приїжджає, якщо не може - приїжджає якийсь інший лікар. І це усе покриває страхова. А є третій варіант, за яким ми пішли. Ми обрали лікаря, який не бере страхову. Тому що вона такий лікар, що у неї є черга, це приватний лікар. У неї є прайс, вона бере за те, що веде тебе 9 місяців і за пологи. Але окремо ми маємо заплатити за кімнату в лікарні та за всі аналізи. І так, такий лікар коштує 30+ (30 тисяч доларів, понад один мільйон гривень - УНІАН)", - розповіла Шульгіна в інтерв'ю Славі Дьоміну.

При цьому жінка зазначила, що платити потрібно не тільки за послуги лікаря. Також треба віддавати гроші за ліки та перебування у палаті. Але ці витрати може покривати страхова компанія.

"Але палату і ліки покриє страхова. Щоб ти розумів, палата коштує 40 тисяч доларів (майже 1,5 мільйона гривень - УНІАН). Це такий обман, просто палата два на два. Я, коли народжувала, була шокована. Це в Лос-Анджелесі!" - заявила Шульгіна.

Хто така Олександра Шульгіна

Жінка перемогла у першому сезоні шоу "Холостяк". Разом з Максом Чмерковським вона перебувала у США, втім згодом вони розірвали стосунки. Після цього Шульгіна почала зустрічатися з бізнесменом, від якого вона рік тому народила первістка. Нині ж жінка чекає на другу дитину.

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