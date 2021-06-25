З 2017 по 2020 роки росіянин перебував у "чорному списку".

Мінкульт не отримував подання Служби безпеки внести російського реп-виконавця Басту до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

Напередодні ЗМІ писали, що спецслужба направила до Мінкульту відповідний запит щодо внесення росіянина у «чорний список» і, відповідно, заборону на в’їзд.

«Інформація, щодо наявності такого звернення у медіа - не відповідає дійсності. У разі надходження запиту від СБУ, МКІП обов‘язково розгляне його у встановленому порядку», – йдеться у повідомленні.

Читайте також"Краще здохнути в Росії": зірка "Школи" Ліза Василенко потрапила в "Миротворець"У Службі безпеки України, у відповідь на запит УНІАН, раніше підтвердили, що трирічна заборона на відвідування України для цього артиста вже сплила, та не може бути автоматично подовжена. Інформації щодо повторного порушення Вакуленко українського міграційного законодавства поки немає.

Як зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко, Служба безпеки свого часу поінформувала Держприкордонслужбу про те, що Баста незаконно відвідував Крим, і на сьогодні рішення про перетин чи не перетин ним українського кордону мають ухвалювати саме прикордонники.

25 і 26 червня у Басти заплановані концерти у Києві. З 2017 по 2020 роки росіянин перебував у «чорному списку» осіб, яким заборонено в’їзд до України.

Репер неодноразово відвідував окупований Крим та знімався у російському пропагандистському фільмі на території півострова.

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Автор: Яна Ставська