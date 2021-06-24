Рішення про в'їзд російського репера прийме інспектор Державної прикордонної служби.

Російський репер Баста (справжнє ім'я - Василь Вакуленко), у якого заплановний концерт у Києві, дізнається про допуск чи недопуск в Україну вже на кордоні.

Про це у коментарі УНІАН повідомив в. о. речника Держприкордонслужби Олег Бойко.

За його словами, відмовити російському співаку у в’їзді через те, що він свого часу незаконно перетнув адмінмежу з окупованим Кримом, наразі не можна. Після того відвідування на нього було накладено санкцію у вигляді трирічної заборони на відвідування України. Однак, законодавством не передбачено подовження дії такої заборони, якщо особа більше не порушувала правила перетину українського кордону, в тому числі й на окупованих територіях.

Разом з тим Бойко зазначив, що у разі, якщо Баста з’явиться на українському кордоні, то інспектор прикордонної службу вивчатиме, чи існують підстави для не допуску співака на територію Україну і безпосередньо прийматиме рішення щодо перетину кордону цим громадянином Росії.

Читайте такожУкраїнці розповіли, за кого б голосували на виборах у Верховну Раду - опитуванняУ Службі безпеки України, у відповідь на запит УНІАН, підтвердили, що трирічна заборона на відвідування України для цього артиста вже сплила, та не може бути автоматично подовжена. Інформації щодо повторного порушення Вакуленко українського міграційного законодавства поки немає.

Як зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко, Служба безпеки свого часу поінформувала Держприкордонслужбу про те, що Баста незаконно відвідував Крим, і на сьогодні рішення про перетин чи не перетин ним українського кордону мають ухвалювати саме прикордонники.

Як повідомлялося, виступ Басти заплановано на 25 і 26 червня у столичному клубі Stereo Plaza. Під час минулого візіту репера до України його охорона напала на киянина через його фразу про Крим.

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Переклад: Дмитро Хилюк