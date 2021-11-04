"Міс Україна Всесвіт" і екс-учасниця шоу "Холостяк" Анна Неплях потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Дівчина не розрахувала гальмівний шлях і в'їхала в чужу машину.
"Сьогодні я вперше потрапила в серйозне ДТП. У мене досі трясуться ноги. Це моя вина. Я була повністю сконцентрована на дорозі, просто я не встигла розрахувати гальмівний шлях і врізалася в авто. Я занадто поспішала жити і все встигати", - сказала Анна.
При цьому дівчина уточнила, що з нею все в порядку. Ніхто з водіїв не постраждав. А ось її машина потребує ремонту.
Нагадаємо, 27-річна учасниця телешоу "Холостяк" Анна Неплях перемогла у фіналі українського відбору "Міс Україна-Всесвіт 2021", який пройшов у Fairmont Grand Hotel у Києві ввечері 15 жовтня.
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