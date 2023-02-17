Анна Неплях 16 лютого потрапила в неприємну ситуацію.

"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях 16 лютого розповіла, що її автомобіль нібито обстріляли, коли вона перебувала за кермом. Зараз модель повідомила більше деталей інциденту.

Виявилося, вона сама не зрозуміла що сталося. Ось що Неплях повідомила підписникам свого блогу:

"Навколо не було машин, ніхто поруч не ганяв, не було поруч ніяких вантажних машин. І я чую як постріл. Злякалася так, що пригнулася. Дивлюся в дзеркало заднього виду і бачу, що заднє скло машини в павутинці. Я в шоці почала їхати, тому що позаду мене теж машини на розвороті, і моє заднє скло повністю сиплеться".

Коли дівчина дісталася свого будинку, вона детальніше оглянула автомобіль і з'ясувала, що у неї в салоні ззаду під склом був камінчик. Анна підозрює, що саме він став причиною розбитого скла.

"Крім того, що воно на мене впало з неба, – інших пояснень немає. Бережіть себе і будьте уважні на дорогах", - резюмувала Анна Неплях.

Хто така Анна Неплях

28-річна українська модель родом із Дніпра. На її рахунку перемога у конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт 2021". У 10 сезоні шоу "Холостяк" Неплях була серед учасниць - намагалася знайти своє кохання, але не вийшло.

Нагадаємо, машину відомої голлівудської актриси обстріляли в Лос-Анджелесі.

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