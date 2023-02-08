Вікторія Апанасенко зізналася - вона хотіла, щоб Анна Ліннікова заговорила про війну, але та вирішила не висловлювати свою думку, і це теж можна вважати позицією.

Вікторія Апанасенко, яка у 2023 році взяла участь у міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт", в інтерв'ю Анні Олицькій розповіла подробиці конфлікту з росіянкою Анною Лінніковою за лаштунками.

Виявилося, представниця країни-агресора підстерегла українку за сніданком в готелі, і запропонувала їй зробити спільне фото нібито на знак дружби. Дівчина відразу уточнила, що це була вимога її оргкомітету.

"Організатори робили все можливе, щоб конфлікту не було. Конфлікт почався з того часу, коли приїхала "Міс Росія". Перше, що вона запропонувала - це зробити френдлі-фото. Для мене це був шок, якщо чесно. Я з нею не спілкувалася і не планувала спілкуватися", - згадує Вікторія Апанасенко.

Вона сказала, що у Ліннікової не було якогось злого посилу, вона не поводилася хамовито і не погрожувала, проте про війну, яку розв'язала її країна, говорити не захотіла:

"Це не був якийсь злий посил або щось таке. Це було під час сніданку в готелі. Вона просто підійшла і сказала: "Чи можемо ми зробити френдлі-фото? Було б чудово, якби ми разом були за мир". Я запитала, чи підтримує вона війну в Україні. Вона нічого не відповіла з цього приводу. Тільки сказала: "Ну було б добре ... Просто оргкомітет сказав мені..."

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" відповіла, як сприйняла появу росіянки на конкурсі.

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