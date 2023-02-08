Вікторія Апанасенко зізналася, що досі не може повірити в те, наскільки байдуже і цинічно росіянка виступала на конкурсі краси, знаючи, що її країна вбиває мирних людей.

"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко дала інтерв'ю Олицькій і розповіла, як відреагувала на новину про участь росіянки в конкурсі краси.

"Коли ми дізналися, що потенційно Росія може взяти участь, оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" намагався вирішити це питання. Тому що неможливо, щоб у міжнародному конкурсі брала участь дівчина, яка є обличчям країни-терориста. Були різні варіанти. Наприклад, давати їй просто голос як жінці, тому що це в першу чергу платформа для жінок. Тоді вона могла б виступати без стрічки (з назвою країни, - ред), і просто представляла б себе. Таке було, якщо я не помиляюся, на Олімпійських іграх. Але за два тижні, коли все було готово, ми дізналися, що вона отримала візу на три роки..." - згадала модель родом з Чернівців.

Однак конкурс краси "Міс Всесвіт" позиціонує себе як аполітичний, тому організатори все ж закрили очі на все, що відбувається. Апанасенко зізнається - вони все ж стежили за тим, щоб за лаштунками не було конфліктів:

"Організатори робили все можливе, щоб конфлікту не було... Я розуміла, що мені буде емоційно важко. І я розуміла, що може бути якийсь конфлікт, тому що я приїхала з війни".

Вікторія додала, що бачити серед конкурсанток учасницю від РФ було вкрай непросто, оскільки кожен раз Українка згадувала про ті жахи війни, які в нашій країні влаштувала Росія.

"Коли ти працюєш волонтером в містах, які були під окупацією, і чуєш історії, як когось намагалися врятувати від насильства, або як комусь на голову ставили (окупанти, - ред) коробки і стріляли по них, і це у них була така гра... Я не хочу зараз про найжахливіше говорити... А потім на конкурс йде амбасадор Росії. І при цьому вона абсолютно нічого не говорить про війну. Це як ніби ти стоїш, бачиш як когось вбивають, але нічого не робиш. Ти не нейтральний, ти співучасник", - сказала Вікторія Апанасенко.

Дівчина уточнила, що від участі і виходу на одну з найвідоміших сцен світу вирішила не відмовлятися, щоб в черговий раз нагадати світовій спільноті про те, що відбувається на її батьківщині:

"Всі мої наряди на конкурс були зроблені у вогні війни. Відмовитися і втратити шанс опинитися на слуху у всього світу... Ця новина (про відмову від участі, - ред) протрималася б рівно 72 години. Я обрала йти, робити сильні меседжі, щоб про нас говорив весь світ".

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" пустила з молотка крила Воїна Світла заради бійців ВСУ.

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