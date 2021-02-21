А ще співачка показала стрункі ніжки.

Популярна співачка Міша Романова, яка була учасницею групи "ВІА Гра", опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує, сидячи на підставці для речей. Дівчина одягла міні-сукню з квітковим принтом. А доповнила такий відвертий образ чорними босоніжками на високих підборах.

Варто відзначити, що Романова засвітила пишні груди. До слова, Дівчина вдавалася до послуг пластичних хірургів і робила маммопластику.

"Життя на високих швидкостях", - підписала фото співачка.

Хто така Міша Романова:

Наталія Могиленець (справжнє ім'я) народилася 3 серпня 1990 року в Херсоні

У 2012 році почала кар'єру естрадної співачки. Її продюсером став Алан Бадоєв

Наталя взяла собі сценічний псевдонім Міша Романова. За її словами, Міша і Романов - це ім'я та прізвище двох молодих людей, в яких вона була закохана

У 2013 році взяла участь у шоу "Хочу V ВІА Гру". На цьому шоу Міша Романова, Еріка Герцег і Анастасія Кожевнікова склали колектив під керівництвом наставниці Надії Мейхер. У фіналі шоу вони зайняли перше місце і стали новим складом групи "ВІА Гра"

У березні 2018 року Міша Романова покинула групу "ВІА Гра" і почала сольну кар'єру

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Автор: Діана Могилєвич