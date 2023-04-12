Однак Мішина не погодилася на його пропозицію.

Українська актриса Ксенія Мішина розповіла, що багато років тому, коли вона тільки починала акторську діяльність, до неї залицявся російський актор Сергій Гармаш.

Вони разом знімалися у фільмі "Залюднений острів". Тоді Мішиній було всього 18 років, тому на той момент вона погодилася на пропозицію Гармаша обмінятися телефонами. Однак дівчина навіть не припускала, що він буде надзвонювати їй півроку.

Як зізналася Мішина в інтерв'ю Славі Дьоміну, Гармаш кликав її на побачення, просив приїхати в Москву і говорив, що допоможе стати їй крутою актрисою.

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"Він мене кликав на побачення, але я весь час морозилася від нього. А в один момент він подзвонив мені і сказав: "Приїжджай до мене в Москву". Я сказала, ну як, я не можу. І після цього він ще раз подзвонив і сказав: "Я бачу, що ти не хочеш стати класною актрисою?" Я міг зробити з тебе класну актрису, тому ти подумай і приїжджай", - згадала Ксенія.

Варто відзначити, що Сергій Гармаш народився в Херсоні, проте кар'єру вирішив будувати в Росії. Після 24 лютого 2022 року, коли країна-терорист влаштувала повномасштабне вторгнення в Україну, він підтримав злочинний режим Кремля.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина "запалила" в обіймах відомого чоловіка.

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