Вона дуже болісно переживала розставання.

"Міс Україна Всесвіт 2023" Ангеліна Усанова згадала важкий період у житті, коли думала покінчити життя самогубством. У той час вона болісно переживала розрив з коханим.

"Як людина, яка перебувала на порозі самогубства після втрати важливих стосунків, я точно знаю, в які ігри з нами може грати наш розум. Коли голос говорить в голові "Убий себе! Ти бездарність! Ти нікому не потрібна! Ти не заслуговуєш нічого!" Коли ти втрачаєш все і повинен починати життя з початку, відбудовуючи себе пазл за пазликом", - почала розповідь Усанова в Instagram.

Вона каже, що коли відвідують такі думки, підкорятися їм не можна. У будь-якому випадку потрібно продовжувати боротьбу. Дівчина зізналася, що тоді її врятували віра, надія і любов. Вона намагалася думати про хороше і про те, що її життя має сенс.

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"Зі свого досвіду можу сказати, що наш розум повинен бути нашим другом, і він є нашим другом. Наш вибір, які думки ми плекаємо в собі, чи хороші ми садівники в нашому ментальному саду. Життя вартує кожну секунду. І самогубство - це ніколи не вихід", - підсумувала Усанова.

Чим відома Ангеліна Усанова

Ангеліна Усанова - переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2023". Представить Україну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт 2023" 18 листопада 2023 року в Сан-Сальвадорі.

Крім того, Усанова є співачкою, автором пісень, музикантом. Пише і виконує пісні на тему миру, екології та кохання. Також вона володіє статусом майстра йоги.

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