Переможницею конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт" стала молода киянка Ангеліна Усанова. Саме вона представить нашу країну на конкурсі "Міс Всесвіт".
Відомо, що цього року конкурс проходив в режимі онлайн через повномасштабне російське вторгнення. Оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" провів Zoom-інтерв'ю з кандидатками і визначив топ-3 фіналістки, в число яких увійшла Ангеліна Усанова. Серед них журі конкурсу обрало переможницю.
Нагородження Ангеліни і офіційна передача корони відбудеться в кінці серпня в Києві. А ось представить вона нашу країну на конкурсі "Міс Всесвіт" 18 листопада в Сальвадорі.
Зараз Ангеліна прибула в США, де вже почала підготовку до конкурсу "Міс Всесвіт".
Як відреагували користувачі мережі
- "Яка гарна дівчина. Відмінний вибір"
- "Вау, красуня. Вітаю"
- "Справжня українська краса! Бажаю перемоги"
Хто така Ангеліна Усанова
Ангеліна Усанова - співачка, автор пісень, музикант. Пише і виконує пісні на тему миру, екології та кохання. Також вона володіє статусом майстра йоги.
З початку повномасштабного вторгнення Ангеліна проводила благодійні концерти з метою збору коштів на гуманітарну допомогу, організовувала житло для українських біженців в Європі, надавала моральну підтримку постраждалим від війни за допомогою йоги, медитації і саунд-хіллінгу, зібрала і передала кошти для покупки машин на фронт.