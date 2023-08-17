Переможницею "Міс Україна Всесвіт" стала киянка.

Переможницею конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт" стала молода киянка Ангеліна Усанова. Саме вона представить нашу країну на конкурсі "Міс Всесвіт".

Відомо, що цього року конкурс проходив в режимі онлайн через повномасштабне російське вторгнення. Оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" провів Zoom-інтерв'ю з кандидатками і визначив топ-3 фіналістки, в число яких увійшла Ангеліна Усанова. Серед них журі конкурсу обрало переможницю.

Нагородження Ангеліни і офіційна передача корони відбудеться в кінці серпня в Києві. А ось представить вона нашу країну на конкурсі "Міс Всесвіт" 18 листопада в Сальвадорі.

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Зараз Ангеліна прибула в США, де вже почала підготовку до конкурсу "Міс Всесвіт".

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"Яка гарна дівчина. Відмінний вибір"

"Вау, красуня. Вітаю"

"Справжня українська краса! Бажаю перемоги"

Хто така Ангеліна Усанова

Ангеліна Усанова - співачка, автор пісень, музикант. Пише і виконує пісні на тему миру, екології та кохання. Також вона володіє статусом майстра йоги.

З початку повномасштабного вторгнення Ангеліна проводила благодійні концерти з метою збору коштів на гуманітарну допомогу, організовувала житло для українських біженців в Європі, надавала моральну підтримку постраждалим від війни за допомогою йоги, медитації і саунд-хіллінгу, зібрала і передала кошти для покупки машин на фронт.

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