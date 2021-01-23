Актриса підкреслила, що навіть погода не завадила росіянам вийти на мітинги.

Відома радянська і російська актриса Лія Ахеджакова прокоментувала сьогоднішні масштабні мітинги в РФ, розповівши, що приємно вражена кількістю людей, які вийшли на вулиці.

Про це вона розповіла в ефірі каналу "Україна 24".

Ахеджакова підкреслила, що весь інформпростір вже заповнений подіями, що відбуваються сьогодні в Росії.

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"Я не очікувала, я вражена абсолютно, а Пітер ще й переплюнув Москву. А Єкатеринбург всіх переплюнув. І навіть маленькі міста. Люди вийшли, очевидно, щось зрушилося. Я в це не вірила. Я думала, що і погода ... десь ллє дощ, десь морози, десь вже ніч. Але люди вийшли, і вони активні, ніяких ось розмов, що маленьких дітей повинні були вивести і підставити. Нічого цього немає, вийшли, дійсно, молоді люди і хто постарше. І це настільки несподівано, і це так чудово. Росія прокинулася", - сказала Ахеджакова.

Вона зізналася, що не очікувала побачити таку кількість людей на вулицях.

"Ми не очікували, що приїзд Навального стане таким тригером. І його арешт, і цей огидний суд, ця суддя "за викликом" - це взагалі щось неймовірне, протизаконне, і це весь світ побачив. Ми не можемо припустити, що ще зрушить свідомість людей і дасть поштовх цьому протистоянню. У всіх містах Росії кричать чудові зворушливі речівки, люди виходять, їдуть автомобілі і сигналять – неймовірне сталося. Спасибі Навальному, спасибі його мужності, що він був на межі смерті, Він воскрес – і з'явився назад в Росію, хоча це дуже "стрьомно", це дуже небезпечно", - зазначила вона.

Протести в Росії через арешт Навального: що відомо

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.

Сьогодні в РФ проходять акції на підтримку Навального зокрема, його соратники анонсували мітинги в 93 містах. Силовики затримують учасників акцій.

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Автор: Юрій Годован