На війні негода може приносити чимало проблем, але й також трохи допомагає захисникам, пояснив співак.

Співак Віталій Козловський, який влітку отримав повістку та пішов захищати Україну, показав фанам відео. Він зазначив, що знімав його нещодавно, але кадри вже можна вважати архівними.

Артист розповів, як військові ставляться до дощу. На війні негода може приносити чимало проблем, але й також трохи допомагає захисникам.

"Знаєте, що на передовій одночасно і добре і погано? Дощ. З одного боку - усе сире, у багні, і бліндаж заливає. З іншого - це можливість безпечно виїхати з позицій і вивезти техніку. Бо в дощ ворог не підіймає свої безпілотники і можна їхати у відносній безпеці", - написав Козловський.

На відео Козловський та його побратим стояли під дощем на позиціях. Військовий жартував, що співак "прикликав" негоду.

"На відео ми сміємося і жартуємо, бо до того я сказав, що буду піснями викликати дощ. Як бачите, подіяло. P.S. Дуже поважаю та люблю цих людей!" - зазначив артист.

У коментарях фани пишуть:

"Нам вдома холодно, а тут... Це жах. Мені завжди так шкода хлопців, які мерзнуть, усі мокрі, чи комахи... Я не уявляю… Тримайтесь!"

"Завжди знала, що ви справжній чоловік! Не ховаєтесь за кордоном, а пішли виконувати свій громадянський обов'язок. Честь і хвала, бо війна не десь там.. Вона по всій Україні. Божого захисту і подяка, що тримаєте над нами небо!"

"Бережіть себе, ви наша сила! Нехай Господь вас охороняє".

Козловський показав відео з позицій

Нагадаємо, нещодавно відомий продюсер повідомив, що Ігор Кондратюк може забирати у Козловського "левову частину" його військової зарплатні.

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