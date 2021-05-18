Популярна модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.
Читайте такожМодель Демі Роуз поділилася ніжним знімком з відпочинкуНа одному з нових знімків Роуз позує за столиком у кафе у білій міні-сукні білосніжного кольору і вигадливого покрою. Біля неї стоїть склянка соку.
Волосся модель розпустила і одягла сонцезахисні окуляри в тон наряду.
"Обслуговую вас нахабно", - підписала знімки модель.
На іншому фото модель позує на тлі природи. Вона повернулась до камери об'єктиву задом. На фото видно, що міні-сукня ледь прикриває її попу.
Роуз вказала локацію, де були зроблені знімки - це популярний іспанський курорт Ібіца.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.
Хто така Демі Роуз
Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.
Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.
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