26-річна британська модель поділилася з шанувальниками новими фото.

Модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.

Читайте такожМодель Деми Роуз в эффектном желтом платье похвасталась своими формамиНа нових знімках Роуз позує у жовтому топі вигадливого покрою і в тон підібраних трусиках від @prettylittlething. Наряд вигідно підкреслив спокусливі форми моделі.

На голові модель зробила красиву об'ємну зачіску, нанесла насичений нюдовий макіяж та одягла круглі сережки.

Також Роуз вказала локацію, де були зроблені фото - це популярний іспанський курорт Ібіці.

"Літо, чи це ти?", - підписала знімки модель.

Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.

Хто така Демі Роуз

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.

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Автор: Іван Бойко