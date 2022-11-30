Дівчина поскаржилася, що Алекс вимагає дивувати його в той час, як сам нічого не робить.

Учасниця 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Катя Лозовицька, яку охрестили найкрасивішою дівчиною на проекті, висловилася з приводу поведінки головного героя Алекса Топольського.

На своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла, що учасниці проекту всіляко показують "холостяку" свою зацікавленість - бігають марафони, шиють іграшки, готують їжу. А сам він не робить ніяких кроків, як чоловік-завойовник.

Найбільше дівчину насторожило, коли Алекс у п'ятому випуску шоу попросив здивувати його:

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"І це після того, як я бігала для нього крос, за своєю ініціативою пішла на побачення і привела його до себе додому, а ще шила іграшку і готувала. Тепер що? Танець живота? Прочитати напам'ять вірш? Простояти годину в планці? Може вже потрібно було зізнатися в почуттях і накинутися на нього, щоб точно не сумнівався в мені і в собі? Таким чином я повинна була його завоювати і показувати своє ставлення?"

Модель додала, що вони тільки почали з Алексом будувати стосунки, тому такі закиди виглядають як мінімум дивно. Катя зазначила, що у них було всього два групових побачення, і за цей час Топольський не зробив нічого, щоб їхні стосунки розвивалися.

"Аргумент Алекса: "Я вже робив перший крок у тебе вдома". Я розумію, що потриматися за руки і викинути ждуна, це капець, які залицяння, але камон... У мене уявлення класичної моделі сім'ї, і я вважаю, що на початкових етапах чоловік повинен робити перші кроки. Саме чоловік повинен зацікавити дівчину не посмішками і хитрими поглядами, а діями", - уточнила учасниця шоу.

Крім того, Лозовицька додала, що прийшла на проект будувати стосунки, засновані на щирості і взаємності, а не боротися за чоловіка.

Нагадаємо, фаворитка "Холостяка-12" Саша Мудра відреагувала на скандали з дівчатами.

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