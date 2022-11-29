Саша Мудра відповіла всі закиди інших учасниць проекту.

Учасниця 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Саша Мудра, якій пророкують перемогу, потрапляла не в один скандал на проекті. Вона часто стає "грушею для биття" серед інших учасниць - її звинувачують у гордовитій поведінці.

Перший конфлікт стався, коли Саша отримала рожеву троянду і стала господинею будинку. Тоді дівчина встановила диктаторські правила - їй повинні були робити масаж, готувати вівсянку та інше. Звичайно, учасницям шоу це не сподобалося і вони влаштували бунт.

Другий конфлікт виник на дебатах, коли Мудру звинуватили в тому, що з дівчатками і з Алексом Топольським вона поводиться по-різному. Мовляв, в будинку вона агресивна, а з головним героєм реаліті - добра і пухнаста.

Відео дня

В результаті дівчата дуже хотіли, щоб Мудра покинула проект, ймовірно, вважаючи її сильною конкуренткою. Ось тільки самій Олександрі в очі вони сказали зовсім інше.

Мудра вирішила відреагувати на всі конфлікти на своїй сторінці в Instagram:

"Так уже склалося, що в жіночій компанії я не дозволяю собі проявляти слабкість. Не те від зайвої відповідальності, не те від холодного розуму. У присутності жінки, мені завжди хочеться гострити і мудрувати, а ось в присутності чоловіка, це бажання просто кудись випаровується. Я стаю слабкою і насолоджуюся тим, що можу собі це дозволити".

Вона додала, що може дозволити собі бути різною, і темні сторони свого характеру любить так само як і світлі.

"Так, сидіти мовчки на дивані і плескати очима – це точно не моя історія. Напевно, моя головна відмінність від інших полягає в тому, що я не боюся показувати свої темні сторони. Навіть більше скажу: я люблю їх не менш світлих. Забавно було спостерігати, як дівчаткам хотілося, щоб я пішла, а в підсумку почути, що вони не вважають мене конкуренткою. Що ж... буває", - зазначила Мудра.

Нагадаємо, Олександра у п'ятому випуску шоу "Холостяк" отримала білу троянду, що позначає, що вона може загадати Топольському будь-яке бажання.

Вас також можуть зацікавити новини: