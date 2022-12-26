Дівчина відповіла на найпопулярніші питання прихильників.

Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Катя Лозовицька розповіла, що на проекті їх не відпускали з дівчатками гуляти без супроводу редакторів. Вона зізналася, що і з головним героєм Алексом Топольським їм не дозволяли спілкуватися поза камерами.

За її словами, як тільки вимикалися камери, їх розводили буквально за руки по різних кутах.

"Спілкувалися тільки під прицілом камер. Цього правила всі дотримувалися дуже строго на проекті. Як тільки вимикалися камери, нас за руки розводили по різних сторонах кімнати. Комунікувати можна було тільки очима", - поділилася Лозовицька в інста-сторіз.

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Дівчина додала, що була дуже закритою на проекті, майже ні з ким не спілкувалася. Тому її часто не розуміли.

Нагадаємо, раніше Аліна Єршова з "Холостяка" перервала мовчання і назвала реальну причину свого вильоту. За її словами, вона пішла за власним бажанням.

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