Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Аліна Єршова після вильоту з проекту у восьмому випуску вирішила відразу не коментувати ситуацію, що склалася. Тільки через тиждень вона все ж відповіла на питання шанувальників в соцмережі і зізналася, що залишила проект за власним бажанням.
"Так, я залишила проект сама. Я про це сказала у своєму відеозверненні до Алекса. Якщо вам його не показали, значить була така режисерська задумка. Вже є як є. Але уважний глядач бачив, як я поводилася на проекті, церемонії. Я знала, що їду додому. Сама про це попросила. На жаль, моє відеозвернення повністю вам не показали. Дивіться на це, як на казку", - сказала Аліна.
Вона додала, що на першій вечірці Алекс справив на неї гарне враження, але, дізнавшись його ближче, вона зрозуміла, що він - не її чоловік. Саме з цієї причини вона і вирішила залишити реаліті.
"Пік симпатії був на першій вечірці. Сподобався зовні, говорив правильні речі. Не хочу хейтити Алекса. Не підходимо один одному. Так вийшло, що він не для мене", - додала Єршова.
Нагадаємо, в дев'ятому випуску шоу залишила актриса Вікторія Варлей. Після вильоту вона викотила гнівний пост і розповіла, що телеканал СТБ показав випуск так, як їм було вигідно.