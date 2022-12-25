За словами дівчини, вона сама захотіла піти.

Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Аліна Єршова після вильоту з проекту у восьмому випуску вирішила відразу не коментувати ситуацію, що склалася. Тільки через тиждень вона все ж відповіла на питання шанувальників в соцмережі і зізналася, що залишила проект за власним бажанням.

"Так, я залишила проект сама. Я про це сказала у своєму відеозверненні до Алекса. Якщо вам його не показали, значить була така режисерська задумка. Вже є як є. Але уважний глядач бачив, як я поводилася на проекті, церемонії. Я знала, що їду додому. Сама про це попросила. На жаль, моє відеозвернення повністю вам не показали. Дивіться на це, як на казку", - сказала Аліна.

Вона додала, що на першій вечірці Алекс справив на неї гарне враження, але, дізнавшись його ближче, вона зрозуміла, що він - не її чоловік. Саме з цієї причини вона і вирішила залишити реаліті.

Відео дня

"Пік симпатії був на першій вечірці. Сподобався зовні, говорив правильні речі. Не хочу хейтити Алекса. Не підходимо один одному. Так вийшло, що він не для мене", - додала Єршова.

Нагадаємо, в дев'ятому випуску шоу залишила актриса Вікторія Варлей. Після вильоту вона викотила гнівний пост і розповіла, що телеканал СТБ показав випуск так, як їм було вигідно.

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