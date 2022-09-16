За словами Маремухи, їй дуже подобається Тіна Кароль.

Українська модель, учасниця другого сезону шоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха розповіла, що є бісексуальною.

Ведучий програми "Слава+" Слава Дьомін запитав у неї, хто з українських артисток їй подобається найбільше. На що Маремуха без краплі сумніву відповіла: "Тіна Кароль. Ось у своєму новому образі вона мені дуже заходить".

Також модель відповіла, як відреагували її близькі на те, що вона бісексуальна. За словами Вікторії, про це її близькі дізналися, коли вона приїхала додому.

Тоді до них в гості зайшов сусід, і в цей же час по телевізору показували її інтерв'ю. Коли рідні почули її зізнання про бісексуальність, то втратили дар мови.

Зазначимо, Вікторія Маремуха одружена з іноземцем Луї. У вересні 2022 року у них народився первісток.

При цьому пара живе в гостьовому шлюбі. У кожного з них є особистий простір і кожен може займатися сексом з ким хоче.

Нагадаємо, раніше Вікторія Маремуха публічно зізналася в зрадах чоловіку.

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