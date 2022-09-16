Вікторія Маремуха розповіла про гостьовий шлюб з Луї.

Найяскравіша учасниця другого сезону шоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха розповіла про вільні стосунки з чоловіком.

Так, Вікторія розповіла, що до війни у них з чоловіком Луї був гостьовий шлюб. Тобто у кожного з них був свій простір, вони не жили разом день у день. У цей період вони часто ходили на побачення, було багато романтики.

Але після повномасштабного вторгнення вони опинилися в Таїланді, замкнені в одному готельному номері. Маремуха зізнається, що це було складно для них обох, бо вони звикли до свободи. Більш того, за словами Маремухи, кожен з них міг зустрічатися з кимось іншим.

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Ведучий Слава Дьомін уточнив, чи не вважається це зрадою. На що Вікторія відповіла, що зрада - це коли приховують, а вони вибрали бути відвертими один з одним.

Вона додала, що до вагітності могла зустрічатися з іншими чоловіками, і Луї про це, звичайно, знав.

"У Луї теж так було. І я знайома з його дівчатами. Я знаю, що буде багато осуду, але я до цього готова. Це наш вибір і наше життя", - додала модель у програмі "Слава+".

При цьому вона додала, що боїться, якщо її чоловік закохається в когось іншого, тому що сама вона дуже кохає його.

Зазначимо, у Вікторії Маремухи і Луї є дитина, яка народилася у вересні 2022 року.

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