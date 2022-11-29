Бренд поділився кадрами рекламної кампанії нової різдвяної колекції.

Модний дім Dior звинуватили в прихованій рекламі Росії. Йдеться про їхню нову рекламну кампанію, пов'язану з різдвяною колекцією. На кадрах моделі позують в засніженому березовому лісі, показуючи сукні та аксесуари з нової колекції.

В описі березовий гай назвали тундрою. "Російський слід" також побачили у високих чоботях, синьо-білих візерунках, мереживах і хороводах.

"У цьому крижаному царстві зібрані неземні речі, створені Марією Грацією К'юрі, які втілюють в собі чудеса святкового сезону. Зі снігу з'являється безліч бездоганних мереживних суконь і аксесуарів з круїзної колекції. Слідкуйте за наступними подорожами у продовженні туру", - сказано в публікації модного дому.

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Реакція соцмереж

"Берези ростуть у Польщі, Молдові, Румунії, Україні, Фінляндії. Спасибі, Dior, від усіх українців за все, що ви робите"

"Це як листопад в Росії"

"Якийсь російський стиль"

"Щось мені ці берези і чоботи нагадують..."

Реакції самої компанії Dior на дані обговорення ще не було.

Нагадаємо, у магазині Dior російській блогерці відмовилися продавати товар.

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