Скандал стався з Валерією Чекаліною.

Російська блогерка Валерія Чекаліна потрапила в скандал. Їй відмовилися продавати товар в брендовому магазині Dior. На це сама зірка поскаржилася у своєму Instagram-блозі.

Чекаліна розповіла, що своєму чоловікові Артему хотіла купити сірий костюм в одному з бутиків Dior в аеропорту за кордоном. Вона не уточнила, де саме це сталося, проте розповіла, що саме поверталася до Москви.

Валерія уточнила, що продавець, пославшись на політику компанії, відмовився її обслуговувати. Також вона опублікувала ролик за участю працівника бутіка.

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"З приводу Dior, Cartier, які там щось не продають, звичайно, прикро. Хоча вони вибачаються, але все одно осад залишається. Але найприкріше, що немає альтернативи. Російські бренди, давайте, паліть! Я із задоволенням буду вас підтримувати", - сказала Валерія Чекаліна.

Відзначимо, що це вже не перший подібний випадок, коли росіянам не продають продукцію відомих брендів. Наприклад, навесні 2022 року російська блогерша Ліза Литвин розповіла, що її відмовилися обслуговувати в магазині Chanel. Бренд аргументував свою позицію санкціями.

Нагадаємо, підла росіянка назвала себе українкою, щоб потрапити в шоу "Танці з зірками" у Франції.

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