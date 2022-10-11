Окупанти пошкодили вулицю, на якій живе співачка.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва, яка з перших днів війни займається волонтерством, розповіла, що масові обстріли Києва торкнулися і її вулиці.

За словами знаменитості, окупанти "рознесли" вулицю, на якій вона жила в Києві.

"Моєї вулиці немає. Спасибі всім, хто шукав і запропонував допомогу. Мої люди завжди є", - написала Астаф'єва в інста-сторіз. Відео дня

Після цієї події Даша звернулася до всіх росіян і закликала їх піти геть з України.

"Охорона у нас що треба. Ідіть з України, сволоти. Вам все одно вже п*зда", - додала дівчина.

Масована атака Росії по Україні 10 жовтня

Нагадаємо, вранці 10 жовтня вибухи лунали відразу в декількох областях у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській та інших. Росіяни масовано атакували Україну.

Коментуючи обстріл РФ, президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей.

Також на масовану атаку по Україні відреагували і знаменитості, заявивши, що Україна вистоїть і переможе.

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