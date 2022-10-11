Українська співачка і модель Даша Астаф'єва, яка з перших днів війни займається волонтерством, розповіла, що масові обстріли Києва торкнулися і її вулиці.
За словами знаменитості, окупанти "рознесли" вулицю, на якій вона жила в Києві.
"Моєї вулиці немає. Спасибі всім, хто шукав і запропонував допомогу. Мої люди завжди є", - написала Астаф'єва в інста-сторіз.Відео дня
Після цієї події Даша звернулася до всіх росіян і закликала їх піти геть з України.
"Охорона у нас що треба. Ідіть з України, сволоти. Вам все одно вже п*зда", - додала дівчина.
Масована атака Росії по Україні 10 жовтня
Нагадаємо, вранці 10 жовтня вибухи лунали відразу в декількох областях у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській та інших. Росіяни масовано атакували Україну.
Коментуючи обстріл РФ, президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей.
Також на масовану атаку по Україні відреагували і знаменитості, заявивши, що Україна вистоїть і переможе.