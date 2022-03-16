Артистка змінила слова у своїй пісні.

Українська співачка Наталія Могилевська презентувала нову версію своєї ж пісні "Місяць". В оновленому тексті йдеться про військові події, які зараз відбуваються на території України з вини російської армії.

Нову версію треку Наталя опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Там вона опублікувала відеоряд, використавши кадри, зняті в різних містах України.

"Молюся про міста України: Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків, мій рідний Київ і Чернігів милий, який так мужньо тримає оборону і захищає собою столицю. А Донецьк, Луганськ, Крим. За всі міста України, за людей моїх рідних - і живих, і тих, хто вже пішов. Молюся за вас всім серцем!",- прокоментувала Могилевська.

Наприкінці відео Могилевська прочитала молитву.

"Мурашки", "Приголомшливо! Спасибі! Колосальна підтримка нашої України!", "Раніше ця пісня називалася "Місяць по небу ходитиь. Я дуже любила її слухати в дитинстві. На жаль зараз ця пісня перероблена тому що у нас війна, але сенс дуже сильний як ніколи. Сил нам усім. Спасибі вам за нове звучання", - написали шанувальники під публікацією Наталії Могилевської.

Нагадаємо, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приїхав до Харкова. Там він спустився на одну зі станцій метро, де від обстрілів ховаються мирні жителі, і підтримав їх піснею "Червона рута".

Вас також можуть зацікавити новини: