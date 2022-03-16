Вакарчук прийшов у метро Харкова / фото instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Український артист Святослав Вакарчук влаштував імпровізований концерт на одній з харківських станцій метро. Сталося це 16 березня на "площі Конституції". 

Відеозапис з виступом експромтом з'явився в соціальних мережах. 

Відомо, що лідер групи "Океан Ельзи" поспілкувався з місцевими жителями, які використовують метро в якості бомбосховища, і ховаються там від обстрілів російських окупантів. 

Після цього Вакарчук заспівав"Червону Руту".

Крім того, на станцію метро "Площа Конституції" приїхав і іменитий Харківський письменник Сергій Жадан. Він, до слова, на період інтенсивних військових дій залишився в рідному місті і займається волонтерством. 

Нагадаємо, лідер гурту "Калуш оркестру" Олег Псюк з початку вторгнення Росії в Україну займається допомогою українським військовим. Але музикант зізнається-всі учасники групи не залишають надію поїхати в Італію і представити Україну на Євробаченні особисто. 

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