На війні загинув 28-річний Роман Іваненко.

Українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська відреагувала на загибель 28-річного військовослужбовця Романа Іваненка. З Іваненко зірка була знайома особисто, оскільки він був її підопічним на шоу "Ліга сміху".

У своєму Instagram-блозі Наталя зробила зворушливий пост, де згадала події 2021 року - тоді Роман боровся за життя під час важкої форми коронавірусу, а близькі сподівалися на диво. Зараз Могилевська зізналася, що досі не може повірити в те, що життя Іваненка забрала війна.

"Дуже світла людина, дуже позитивна ... Не можу повірити. Він дуже важко перехворів "короною" два роки тому, ледь вижив. Ми всі були такі щасливі, що жити буде довго. Страшне... Хочу висловити підтримку всім хлопцям "Нашого формату" (команда "Ліги Сміху", в якій виступав Роман, - ред). Всім кого він любив, всім друзям, рідним мої співчуття... Ще більше ненависті до ворога! Ще більше віри в нашу перемогу", - висловилася Наталя Могилевська.

Відео дня

Загибель Романа Іваненка: що відомо

Коли почалася повномасштабна війна, Іваненко перебував у Німеччині, проте не зміг залишатися там - прийняв рішення повернутися в Україну і піти на фронт. Під час виконання бойового завдання 24 лютого 2023 року Роман отримав важке поранення і потрапив у полон.

Представники країни-агресора не надали чоловікові медичну допомогу - через чотири дні після отриманих травм він помер.

Вас також можуть зацікавити новини: