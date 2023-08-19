48-річна співачка дуже хоче стати матір'ю.

Відома українська співачка Наталія Могилевська відверто розповіла про свої мрії. Вона хоче стати матір'ю та зазначає, що дуже довго до цього йшла.

"Я чесно скажу, що для того, щоб пройти свій досвід, як жінки і як матері, я повністю готова. Безумовно, я не ідеальна. Але я зробила величезну роботу, мені є за що себе поважати. Я перетворила своє життя та свій характер зовсім на інші. Мені у цьому комфортно, це великий шлях", - зізналася Могилевська у новому інтерв'ю для Олексія Суханова.

Минулого року сестра співачки народила первістка. Могилевська зазначила, що не заздрить родичці. За словами зірки, її сестра дуже чекала на дитину, тому вона за неї щиро радіє.

"Я радію за неї, тому що вона дуже хотіла дитину. До речі, їй за 40. Це дуже жадана дитинка. Але я дуже буду радіти за себе, коли я зможу народити", - пояснила Могилевська.

Також співачка розповіла, що бажання стати матір'ю з'явилося у неї лише після початку повномасштабної війни РФ проти України. У перші дні вона зустріла чоловіка, який підкорив її серце. Нині співачка дуже щаслива у стосунках із ним, проте приховує від публіки, хто саме став її обранцем.

"В мене ніколи не було болю з цього приводу, тому що я хотіла, щоб родина починалася з батька та жінки, з майбутньої матері. І тільки після цього року я дійсно серйозно замислилася про те, що я хочу дитину... Я цією темою серйозно захворіла, це стало моїм дійсно величезним бажанням, моєю молитвою... До цього я не була готова, і зовсім іншою жінкою була. Мені усе одно, як складуться обставини. Тому що, можливо, я дізнаюсь, що я вагітна. Можливо, ми поїдемо завтра в гарячу точку і приїдемо з малюком, так теж може бути, або хтось кошик залишить біля будинку", - заявила співачка.

Могилевська наголосила на тому, що нині повністю готова до материнства, а тому вірить у те, що народить дитину. За словами співачки, ця мрія дуже для неї важлива.

"Це для мене можливість реалізувати свій головний потенціал в житті. В мене стільки накопичилося, ніжності, любові. Я дуже гарно знаю світ, я дуже багато чого можу показати дитині... Я буду народжувати дитину, тому що я не можу не народжувати... Я завжди це відчувала, я хочу це відчути", - резюмувала Могилевська.

Наталія Могилевська особисте життя

Співачка двічі виходила заміж. З 2004 по 2005 роки Могилевська жила у шлюбі з бізнесменом Дмитром Чалим. У 2006 році зірка вийшла за бізнесмена Єгора Долініна, з ним вона перебувала у стосунках до 2011 років.

На початку повномасштабної війни Могилевська почала зустрічатися з чоловіком, ім'я якого вона тримає у секреті. Співачка визнає, що дуже щаслива.

Вас також можуть зацікавити новини: