Вона трохи відкрила завісу свого особистого життя.

Українська співачка Наталя Могилевська нещодавно вразила новиною про те, що удочерила двох дівчаток - 2 і 10 років. А зараз вона зважилася ще більше розповісти про своє особисте життя, яке дуже ретельно приховувала.

Так, у телемарафоні на 1+1 вона розповіла, що її обранця звуть Валентин. На початку війни вони часто їздили на фронт, в госпіталі, дитбудинки... За словами Могилевської, після всього побаченого вони зважилися на усиновлення.

"Це сталося на самому початку війни. Коли ми з моїм чоловіком дуже багато їздили на фронт, в госпіталі, в дитбудинки, до переселенців. І ось цей весь жах тільки-тільки стався і ми ухвалили таке рішення", - зізналася артистка.

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Варто відзначити, що більше ніяких подробиць знаменитість не розкрила. У кадрі, звичайно, з'явився її обранець, але він стояв спиною до камери, тому розглянути його обличчя не вдалося.

Нагадаємо, в новорічну ніч Наталя Могилевська зізналася, що стала мамою. Вона удочерила двох сестер, які були дуже травмовані. Старшій, за словами артистки, довелося кілька разів рятувати молодшу.

Вона додала, що дітям потрібен був час, щоб адаптуватися в новій сім'ї. Тому вона приховувала інформацію про удочеріння від громадськості.

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