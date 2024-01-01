Українська співачка поділилася несподіваною новиною - вона удочерила двох дітей.

Народна артистка України Наталія Могилевська в передноворічну ніч на сцені "95 кварталу" зізналася, що стала мамою.

48-річна артистка вже давно мріяла стати мамою, проте, як вона говорила раніше, в пріоритеті у неї була все ж музична кар'єра.

Зараз же вона зважилася на цей відповідальний крок. Як зізналася співачка в програмі "Квартал 95", вона усиновила двох дітей - 2 і 10 років.

Після виступу ведучий Євген Кошовий запитав у Могилевської, чи правда це та сім'я, яка до неї прийшла в будинок на початку війни і співачка зняла їх новому кліпі, а потім розповіла, що це довгий час трималося в секреті - що Наталя усиновила двох дівчаток. На що співачка відповіла:

Дві дівчинки. Два рочки і десять"

Крізь сльози вона розповіла подробиці про своїх дочок:

Діти дуже сильно травмовані. Наприклад, Саша, моя донечка, кілька разів рятувала життя молодшої. Їм просто потрібен був час для того, щоб відчути себе в безпеці, адаптуватися в новій сім'ї, в столичне життя, і сьогодні, якби ти їх побачив, ти б їх не впізнав"

На питання Кошового, чи можна йому показати залу фотографію, Могилевська погодилася, після чого знімок був виведений на екран:

Співачка уточнила, що обличчя дітей не показує, бо навіть у школі не знають, що вони були удочерені. "Це дійсно велика таємниця і таємницею залишиться якомога довше", - додала Наталя.

Варто відзначити, що у Могилевської є кохана людина, яка у всьому її підтримує. Ймовірно, це рішення вони прийняли спільно.

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська розповідала, що більше 10 років була одна. Через кар'єру у неї не було часу будувати особисте життя. Однак, пізніше вона про це пошкодувала. Як розповіла артистка, вона переживала з приводу того, що у неї не було дітей.

Також співачка сказала, що не сумнівається в перемозі України:

Я свято вірю в нашу перемогу. Я точно знаю, що прийде день, коли ми візьмемо всі наші самопальні безпровідні лампочки, вийдемо на вулиці, висвітлимо всі будинки, всі міста, щоб навіть з космосу весь світ побачив, що найсвітліша точка планети - наша Україна"

Раніше Могилевська розповіла про страшне видовище під час удару РФ по Києву, під час якого вона дуже злякалася.