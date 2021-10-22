Олександра Кучеренко вже багато років живе в столиці, але час від часу приїжджає на малу батьківщину.

Дружина українського мандрівника і телеведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова, Олександра Кучеренко, порадувала шанувальників новим знімком. Дівчина показала аутфіт, який ідеально підійде для теплої осені.

Нова фотографія з'явилася на особистій сторінці в Instagram Олександри.

Читайте також"У мене є дівчина ...": українська співачка розповіла про свою сексуальну орієнтаціюТелезірка позувала в джинсах, червоному гольфі та чорній косусі. Стильний look вона поєднала з білими кросівками. Олександра, яка кілька років живе в столиці, рада повернутися в рідне місто.

"Це місто могло б з легкістю очолити рейтинг найкрасивіших міст України восени! І йому точно належить частина мого серця", - підписала дівчина.

"Красуня! Ну як вам вдається бути такою тендітною і худенькою", "Прекрасне фото", "Ви – прямий доказ того, що в Дніпрі живуть найкрасивіші", "Клас", — відзначили користувачі мережі.

Олександра Кучеренко: від студентки журфаку до дружини відомого телеведучого

Дружина Дмитра Комарова народилася 26 листопада 1997 року в Дніпрі. У 2016 році Олександра Кучеренко брала участь у конкурсі краси "Міс Україна", їй вдалося завоювати корону і титул. Амбітна дівчина працює на телебаченні та знімається в різних фотосесіях.

Кучеренко у 2019 році вийшла заміж за Дмитра Комарова. Про стосунки пари стало відомо тільки після розпису, а їх вінчання відбулося в Ізраїлі. Медовий місяць молодята провели на Мальдівських островах.

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Автор: Каролина Гайдук