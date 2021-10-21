Тепер знаменитий проект про подорожі зніматимуть два оператори.

30 жовтня 2021 року о 18:30 на телеканалі 1+1 стартує новий сезон тревел-шоу "Світ навиворіт", в якому ведучий проекту Дмитро Комаров разом зі своїми незамінним оператором Олександром Дмитрієвим досліджуватимуть "перлину Анд" Еквадор.

Тим не менш, цього разу в команді відбулася важлива зміна – в зйомках був задіяний не один, а відразу два оператори. Крім Дмитрієва, до зйомок Еквадору підключився і другий оператор Олександр Шилов, повідомила прес-служба 1+1.

Телеглядачі добре пам'ятають Шилова за непальським сезоном. Тоді, під час зйомок рятувальної операції після авіакатастрофи, Олександр Дмитрієв порвав колінну зв'язку, і йому на заміну прилетів другий оператор. За таким збігом обставин Олександр Шилов знімав практично половину непальського сезону.

Проект про рідну країну "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" телеведучий відразу вирішив знімати на дві камери. Це дозволило зробити випуски максимально насиченими кадрами, а в деяких зйомках задіяти Дмитрієва в якості учасника, а не оператора, що дуже сподобалося телеглядачам. Так, у першому сезоні "Мандруй Україною..." другим оператором став Сергій Мацко, а в другому – Олександр Шилов.

Тому було прийнято рішення повторити цей досвід і в новому сезоні "Світу навиворіт".

"Світ навиворіт" змінюється, зростає і розвивається. У кожному сезоні ми ставимо собі нову планку, щоб дивувати глядачів все більше і більше – не тільки сюжетами, а й якістю матеріалу. Наш досвід у проекті "Мандруй Україною", який знімали два оператори, виявився дуже успішним. І ми вирішили – а чому б і ні? Треба спробувати знімати весь Еквадор в такому ж складі. Це дозволило зняти те, що неможливо зняти удвох. Уявіть: йде якесь свято, активне і дуже динамічний захід, все на бігу. Дмитрієв не відходить від мене ні на крок – я весь час коментую те, що відбувається на камеру. Щоб зняти атмосферу – він відволікається від роботи зі мною, або я сам знімаю другою камерою. Але ж ще потрібно знімати дроном або показати атмосферу країни. У цьому випадку другий оператор необхідний – поки ми з Сашею робимо репортаж, він може літати квадрокоптером і знімати те, що відбувається навколо. Так глядач побачить і дізнається набагато більше, і ми не упустимо важливі деталі", – розповів Комаров.

Прокоментував свої відчуття від нового формату роботи і оператор з 10-річним стажем в "Світі навиворіт" Олександр Дмитрієв.

"Ми завжди знімали на одну камеру – в цьому маса плюсів. Але є і важлива особливість – я не можу одночасно знімати і Діму, і те, що відбувається навколо. Неможливо осягнути неосяжне. Коли є партнер, який завжди підстрахує, зніме атмосферу навколо і дозволить мені в найважливіший момент сконцентруватися на роботі з Дімою, не відволікаючись, наприклад, на дрон – це тільки покращує роботу. Так ми можемо знімати ще крутіше", – зазначив Дмитрієв.

Як пояснив Комаров, головним оператором проекту як і раніше залишається Олександр Дмитрієв – саме він завжди поруч з ведучим і знімає ключові сюжети.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Еквадорі команда "Світу навиворіт" поспілкується з унікальним племенем, яке вийшло на контакт з цивілізацією тільки в 1950-их, спробує увійти на діючий вулкан, а також в кращих традиціях програми познайомитися з вражаючими людьми, які своєю силою духу і вірою у власні сили надихають і доводять, що неможливе можливо.

Попередні випуски тревел-шоу "Світ навиворіт":

Автор: Марина Григоренко