Лія поділилася у своєму блозі сімейним контентом.

Молодша дочка відомого продюсера і композитора Костянтина Меладзе Лія поділилася теплими знімками зі своєю мамою. Жінку звуть Яна Сумм. Їй 46 років. Костянтин перебував з нею у стосунках перед своїм союзом з Вірою Брежнєвою.

Судячи з профілю Лії Меладзе, вона з мамою побувала в Латвії. Загальні знімки зроблені на тлі Балтійського моря. На кадрах вони обіймаються, посміхаються і показують руками сердечко.

Відомо, що мама і дочка зустріли Різдво саме в Латвії. Їм склала компанію подруга Лії.

Відео дня

Історія кохання Меладзе і Сумм

Костянтин і Яна були в шлюбі 19 років. Причиною їхнього розлучення стали зради продюсера. Як зізналася в одному зі своїх інтерв'ю Яна Сумм, вона дуже часто підозрювала чоловіка в зрадах, і він давав для цього дуже багато приводів. В останні роки стосунків Яна була впевнена в тому, що коханкою Меладзе є його підопічна Віра Брежнєва.

"Він думав, що від таких чоловіків, як він, жінки самі не йдуть. І розлучення він не хотів. Але я попросила окремого проживання. Сказала, що він повинен зібрати речі. До дітей може приходити стільки, скільки вважає за потрібне. Якщо він не йде, піду з дітьми я. Вдячна йому за те, що відпустив мене з цього емоційного пекла. Спасибі, що пішов швидко і по-доброму", - говорила Яна Сумм.

Зараз, згідно з офіційною інформацією, Костянтин Меладзе живе в шлюбі з Вірою Брежнєвою. Однак останнім часом ходять чутки про їхнє розлучення через різні політичні погляди.

Нагадаємо, 13-річна дочка Віри Брежнєвої представила свого бойфренда.

Вас також можуть зацікавити новини: