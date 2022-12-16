Нещодавно Сара Кіперман відсвяткувала свій день народження.

14 грудня молодша дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман відсвяткувала свій 13-й день народження. Дівчинка в блозі поділилася кадрами з торжества, і "засвітила" свого коханого.

Так, на одному з фото видно її з величезним шикарним букетом троянд, а також хлопця поруч. Через те, що фото зроблено в напівтемряві, розглянути його обличчя досить складно.

Знімок дочка Віри Брежнєвої підписала коротко: "Один рік з моєю спорідненою душею".

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Також вона поставила сердечко і відзначила профіль юнака в Instagram.

Якщо перейти на профіль хлопця, то можна побачити безліч лайків від Сари Кіперман. Також в коментарях дівчинка пише йому: "My love".

Зіркова мама на новини про особисте життя молодшої дочки ніяк не реагувала.

Хто батько Сари Кіперман

Сару Віра Брежнєва народила в 2009 році від українського бізнесмена Михайла Кіпермана. Стосунки з Михайлом у Віри не склалися, тому дівчинку вона виховувала до певного часу одна. Потім почали ходити чутки про роман Брежнєвої і Костянтина Меладзе. Відомо, що вони жили разом, стосунки у Костянтина і Сари були хорошими.

Чи спілкуються вони зараз - невідомо, оскільки ходять чутки про розлучення Брежнєвої і Меладзе на грунті політичних розбіжностей.

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