14 грудня молодша дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман відсвяткувала свій 13-й день народження. Дівчинка в блозі поділилася кадрами з торжества, і "засвітила" свого коханого.
Так, на одному з фото видно її з величезним шикарним букетом троянд, а також хлопця поруч. Через те, що фото зроблено в напівтемряві, розглянути його обличчя досить складно.
Знімок дочка Віри Брежнєвої підписала коротко: "Один рік з моєю спорідненою душею".
Також вона поставила сердечко і відзначила профіль юнака в Instagram.
Якщо перейти на профіль хлопця, то можна побачити безліч лайків від Сари Кіперман. Також в коментарях дівчинка пише йому: "My love".
Зіркова мама на новини про особисте життя молодшої дочки ніяк не реагувала.
Хто батько Сари Кіперман
Сару Віра Брежнєва народила в 2009 році від українського бізнесмена Михайла Кіпермана. Стосунки з Михайлом у Віри не склалися, тому дівчинку вона виховувала до певного часу одна. Потім почали ходити чутки про роман Брежнєвої і Костянтина Меладзе. Відомо, що вони жили разом, стосунки у Костянтина і Сари були хорошими.
Чи спілкуються вони зараз - невідомо, оскільки ходять чутки про розлучення Брежнєвої і Меладзе на грунті політичних розбіжностей.
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