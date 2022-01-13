Зіркова пара прожила разом 16 років, п'ять з яких – у шлюбі.

42-річний актор Джейсон Момоа, відомий за серіалом "Гра престолів" і фільмами "Аквамен", "Конан-варвар", і 54-річна актриса Ліза Боне оголосили про розлучення після 16 років стосунків.

Про це стало відомо зі спільної заяви подружжя в Instagram. При цьому пара вирішила закрити коментарі під постом.

Читайте такожЧому такий сексуальний: Джейсон Момоа розбурхав фанаток новими фото"... Ми ділимося новиною про те, що розлучаємося. Ми вирішили розповісти про це не тому, що вважаємо це гідним для висвітлення у пресі, а щоб далі йти по життю з честю і гідністю. Любов між нами залишилася, але вона розвивається тепер в іншому напрямку", - йдеться у повідомленні.

При цьому пара уточнила, що продовжить спілкування і спільне виховання дітей.

"Живемо молитвою. Нехай переможе любов. Джей і Л", - додало подружжя.

Історія стосунків Момоя і Боне

Пара познайомилася в 2005 році в джазовому клубі. Як розповідав Джейсон в інтерв'ю, він одразу ж закохався в Лізу.

У 2007-му у пари народилася донька Лола, а в 2008-му - син.

У 2017 році Момоа і Боне офіційно одружилися, зігравши таємне весілля.

Вас також можуть зацікавити новини: